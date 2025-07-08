Почти половина опрошенных предпринимателей берут на работу родственников

Родственникам делегируют в основном работу с клиентами и персоналом, бухгалтерский учет, производство и маркетинг, говорится в исследовании "Сбербизнес Live"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти половина опрошенных российских предпринимателей берут на работу в свое предприятие жен или мужей. Своим родственникам предприниматели делегируют в основном работу с клиентами и персоналом, бухгалтерский учет, производство, маркетинг. Такие данные получены в ходе исследования медиа "Сбербизнес Live" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Почти половина опрошенных предпринимателей берут на работу в свое предприятие жен или мужей, еще 25% - братьев и сестер. Сыновей в компаньоны или сотрудники принимают в 13% случаев, а дочерей - только в 11%. У 14% опрошенных предпринимателей в компании работают родители, а еще у 7% - невестки и зятья", - указано в исследовании.

При этом отмечается, что своим родственникам предприниматели делегируют в основном работу с клиентами и персоналом, бухгалтерский учет, производство, маркетинг. А еще у 38% предпринимателей родственники - совладельцы компаний.

Действующие руководители семейных предприятий в большинстве случаев являются основателями бизнеса (72%), а 11% предпринимателей компания досталась по наследству от старшего поколения родственников и владельцев.

Семейный бизнес

Как показало исследование, 97% предприятий семейного бизнеса имеют годовой оборот до 60 млн рублей и существуют в среднем от пяти лет и больше. А число работников обычно составляет до 25 человек.

Самыми распространенными направлениями семейной предпринимательской деятельности стали розничная торговля (22%) и строительство и ремонт (15%). Значительная доля приходится на информационные технологии и оптовые продажи.

Семейный бизнес занимается также общественным питанием и предоставлением услуг: это кафе, салоны красоты, мастерские по ремонту обуви и даже риэлтерские агентства. 10% семейных предпринимателей заняты в грузоперевозках и логистике, 7% - в производстве.

Большинство опрошенных руководителей семейного бизнеса оценивают финансовое положение своих компаний как хорошее (45%) или удовлетворительное (47%). Состояние своего бизнеса респонденты в основном оценивают, как стабильное (76%).

Если понадобится отойти от дел, 49% передадут бизнес в управление родственникам, 23% продадут его посторонним. При финансовой нестабильности предприятие готовы передать за пределы семьи, в том числе профессиональному управляющему, уже более 40% предпринимателей.

Онлайн-опрос проводился среди 1 144 представителей бизнеса (владельцы ИП). Целевая аудитория - мужчины и женщины, 18-65 лет, города с населением от 100 тыс. жителей.