С экс-замглавы Генштаба ВС РФ и его сообщников взыскали более 1,4 млрд рублей

Военный суд удовлетворил гражданский иск заместителя Генпрокурора РФ Пономарева в пользу Минобороны России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд взыскал с осужденного за взятку бывшего замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова и его подельников более 1,4 млрд рублей в пользу Минобороны России. Об этом сказано в тексте приговора суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Гражданский иск заместителя Генпрокурора РФ Пономарева в интересах РФ в лице Минобороны о компенсации материального ущерба удовлетворить. Взыскать с Арсланова, Оглоблина, Кутахова, Яковлева, Савицкого, Семилетова 408 млн рублей солидарно. Взыскать с Арсланова, Оглоблина, Кутахова, Давыдова, Савицкого солидарно 1 млрд 16 млн рублей", - сказано в документе. Для обеспечения этого иска суд обратил в доход РФ квартиру Арсланова на улице Берзарина в Москве, земельный участок под Красногорском в Московской области, а также арестовал на его счетах порядка 12 млн рублей.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд приговорил Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве.

Кроме Арсланова, по делу проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Их суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание на срок 7 и 6 лет лишения свободы соответственно.

Также по делу проходят еще три человека, признавших вину и заключивших досудебное соглашение, в том числе бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин. В отношении них дело выделено в отдельное производство. Оглоблин уже осужден на 4,5 года колонии, в настоящее время находится под стражей по другому уголовному делу. Остальные лица, перечисленные в приговоре, проходят по другим эпизодам дела "Воентелекома".

По версии стороны обвинения, Арсланов, Кутахов и Яковлев "вместе с другими неустановленными лицами" заключили госконтракты от имени Минобороны с компанией "Воентелеком" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд рублей. Также Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 млн руб. взятки у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Вину он не признает ни по одному из эпизодов этих преступлений.