"Бастион": госсектор и IT больше всего подвергаются кибератакам в 2025 году

Согласно статистике компании, на госсектор пришелся 21% выявленных кибератак, на IT-сектор - 17%, на промышленников - 14%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Самыми подверженными атакам отраслями в России в 2025 году уже стали организации госсектора, IT и промышленности, сообщили ТАСС в сервисной компании по информационной безопасности "Бастион" (в составе ГК "Гарда", которая входит в "ИКС Холдинг").

Согласно собственной статистике компании, на госсектор пришелся 21% выявленных кибератак, на IT-сектор - 17%, на промышленников - 14%. Остальные отрасли и статистику по ним в компании не раскрыли.

Последствия атак на эти отрасли в случае успеха серьезные, отметили в "Бастионе". Для связанных с государством компаний это сбои в работе сервисов и риски утечек, для IT-компаний успешная атака чревата получением хакерами доступа к инфраструктуре клиентов, промышленность рискует получить полную остановку производственных процессов.

К концу года, согласно прогнозу экспертов "Бастиона", число кибератак на российские структуры продолжит расти. "Причины - доступность хакерских инструментов и удешевление атак", - считают специалисты.

В 2024 году, как сообщали ТАСС в группе компаний "Солар", от атак больше всего страдал именно российский госсектор - на него пришлось более половины подобных воздействий. Сотовый оператор "Билайн", имеющий бизнес в кибербезопасности, также отмечал этот сектор среди наиболее частых целей атакующих в прошедшем году. Также, по словам представителя оператора, от атак часто страдали телеком-бизнес, финансы, ретейл, IT-индустрия, промышленность и энергетика.