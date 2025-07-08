8 июля, 03:25

Миронов предложил увеличить МРОТ в три раза

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Александр Астафьев/ ТАСС
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
© Александр Астафьев/ ТАСС
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда "не может быть на уровне прожиточного минимума"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает увеличить в три раза минимальный размер оплаты труда (МРОТ), до 60 тыс. рублей.

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"Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, - не ниже 60 тыс. рублей", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что по поручению президента РФ правительство повышает МРОТ и планирует выйти на показатель в 35 тыс. рублей к 2030 году. "По сравнению с нынешними 22,4 тыс. рублей это много, но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно", - добавил депутат.

По мнению председателя партии, необходимо также повысить оплату труда бюджетникам. "Это повлечет за собой изменения на рынке труда в целом. Для этого нужно не только повысить производительность труда, но и изменить налоговую систему в стране и повысить доходы бюджета", - подчеркнул Миронов. 

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