Миронов предложил увеличить МРОТ в три раза

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" подчеркнул, что минимальный размер оплаты труда "не может быть на уровне прожиточного минимума"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает увеличить в три раза минимальный размер оплаты труда (МРОТ), до 60 тыс. рублей.

"Совершенно очевидно, что МРОТ не может быть на уровне прожиточного минимума. По нашим расчетам, уже сейчас минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, - не ниже 60 тыс. рублей", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что по поручению президента РФ правительство повышает МРОТ и планирует выйти на показатель в 35 тыс. рублей к 2030 году. "По сравнению с нынешними 22,4 тыс. рублей это много, но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно", - добавил депутат.

По мнению председателя партии, необходимо также повысить оплату труда бюджетникам. "Это повлечет за собой изменения на рынке труда в целом. Для этого нужно не только повысить производительность труда, но и изменить налоговую систему в стране и повысить доходы бюджета", - подчеркнул Миронов.