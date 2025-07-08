В Свердловской области на дорогах внедрили камеры с видеоаналитикой на базе ИИ

Как отметил управляющий компании Netvision Роман Казаченко, аналитика транспортных потоков с камер позволит более эффективно планировать развитие транспортной сети в регионе и грамотно выстроить работу умных светофоров

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Отечественные камеры высокого разрешения "Финист" с системой видеоаналитики на основе искусственного интеллекта установили на дорогах Екатеринбурга и Нижнего Тагила Свердловской области. Устройства будут использовать для регулирования умных светофоров, что, как ожидается, позволит снизить количество заторов на регулируемых перекрестках и пешеходных переходах, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Netvision (разрабатывает ПО для камер).

Производством камер занимается компания "Взор". Реализует проект в Свердловской области Netvision. Сотрудничество с регионом в рамках развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) региона началось еще в 2020 году. Алгоритмы, разработанные Netvision, на сегодня обрабатывают потоки уже более чем с тысячи камер.

"Наши технологии на основе искусственного интеллекта повысят комфорт передвижения жителей Свердловской области по дорогам Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Аналитика транспортных потоков с камер позволит более эффективно планировать развитие транспортной сети в регионе и грамотно выстроить работу умных светофоров", - отметил управляющий компании Netvision Роман Казаченко.

Всего в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в 2025 году будет установлено около 150 "умных" камер "Финист".

Как рассказали в Netvision, камеры "Финист" в отличие от отечественных аналогов обладают высоким разрешением. "А возможность хранить видео в полном разрешении на уровне камеры позволяет значительно сократить потребность в размере внешнего хранилища. Кроме того, масштабирование такой системы происходит дешевле и быстрее", - подчеркнули в компании.