Минобороны РФ по двум новым искам требует взыскать 564 млн рублей с "Воентелекома"

Сумма одного из исковых заявлений истца к ответчику в лице АО "Воентелеком" составляет 447 млн 282 тыс. 079 рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ требует взыскать с АО "Воентелеком" более полумиллиарда рублей по двум новым исковым заявлениям. Это отмечается в документах суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Сумма исковых требований истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО "Воентелеком" составляет 447 млн 282 тыс. 079 рублей. Сумма второго аналогичного искового заявления составляет 116 млн 933 тыс. 769 рублей", - отмечается в документах.

Общая сумма по новым требованиям к компании составила 564 млн 215 тыс. 848 рублей.

7 июля 235-й Гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве с компанией "Воентелеком". По версии следствия, обвиняемые, в том числе бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин, "вместе с другими неустановленными лицами" заключили госконтракты от имени Минобороны с "Воентелекомом" на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга по завышенной стоимости. В результате при исполнении контрактов они похитили 1,6 млрд рублей. Также Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 млн руб. взятки у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Вину он не признает ни по одному из эпизодов этих преступлений. Также Арсланов обвиняется в махинациях при поставках в Вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 "Азарт". Расследование этого дела еще продолжается.