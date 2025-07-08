Рослесхоз ввел новую методику оценки лесного хозяйства регионов

Глава ведомства Иван Советников считает, что новая методика позволит более объективно оценивать уровень эффективности исполнения переданных полномочий и принимать верные управленческие решения

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство лесного хозяйства ввело новую методику оценки российских регионов по ведению лесного хозяйства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В обновленной методике мы ушли от классической системы оценки уровня ведения лесного хозяйства. Если раньше по итогам оценки эффективности формировался общий рейтинг по стране, то сейчас субъекты разделены на десять групп. Некорректно оценивать между собой субъекты, например, Республику Крым и Красноярский край, у которых разные климатические условия, площади лесного фонда, лесистость. В новой методике оставлен и принцип конкуренции, когда будет учитываться уровень достижения критерия между регионами в группе, но также дополнительно уделено внимание работе региона над своими ошибками и будет определяться динамика критерия относительно предыдущих периодов", - заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, это позволит более объективно оценивать уровень эффективности исполнения переданных полномочий и принимать верные управленческие решения. Также в новой методике учтены регионы Донбасса и Новороссии, они объединены в отдельную группу, которую начнут оценивать только после полной интеграции в российское законодательство.

Кроме того, изменен подход к определению уровня эффективности исполнения переданных полномочий. Так, оценка эффективности будет определяться в баллах и складываться из уровня достижения значения критерия и его динамики. По итогу для каждого региона будет определен уровень эффективности исполнения переданных полномочий в зависимости от суммы полученных баллов - высокий, средний, удовлетворительный или низкий.

Помимо этого, методикой предусмотрены случаи, при которых Рослесхозом может быть принято решение не оценивать критерий или в целом регион, а также устанавливать дополнительные коэффициенты при наличии объективных причин, не позволивших в полном объеме исполнить переданные лесные полномочия.

С 2025 года регионы начнут оценивать по новым критериям по 25 показателям, разделенным на группы: охрана лесов от пожаров, лесной контроль, лесная охрана, использование, защита, воспроизводство лесов, финансово-экономическая деятельность ведомств.