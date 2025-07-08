ByteDance не собирается продавать TikTok американским компаниям

В компании напомнили, что "в апреле ходили похожие слухи, и ByteDance официально выступила с опровержением"

ШАНХАЙ, 8 июля. /ТАСС/. Китайская технологическая компания ByteDance не планирует продавать контрольный пакет акций TikTok группе американских компаний во главе с корпорацией Oracle. Об этом сообщило издание "Кэчуанбань жибао".

В ответ на вопрос, согласилась ли материнская компания продать американский бизнес TikTok группе компаний из США во главе с Oracle и сохранить при этом миноритарный пакет акций, ByteDance заявила изданию: "Эта информация не соответствует действительности". "В апреле ходили похожие слухи, и ByteDance официально выступила с опровержением", - отметили в китайской компании.

Ранее портал The Information сообщил, что соглашение о продаже TikTok группе инвесторов, в которую входит Oracle, находится близко к реализации.

Президент США Дональд Трамп 29 июня заявил в интервью телеканалу Fox News, что "группа очень богатых людей" готова приобрести TikTok у компании ByteDance. Трамп тогда отметил, что будет готов назвать этих покупателей "примерно через две недели". Как сообщил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, Пекин в вопросах, касающихся TikTok, будет следовать законам и правилам КНР.

Трамп 19 июня объявил, что продлил отсрочку блокировки сервиса создания и просмотра коротких видео на территории США на 90 дней, до 17 сентября. Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если материнская компания ByteDance не продаст его. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.

Предыдущий президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов до 19 января 2025 года. Как сообщали СМИ, вашингтонская администрация пыталась подобрать потенциальных покупателей 50% акций TikTok.