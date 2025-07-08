Япония рассчитывает договориться с США по пошлинам до 1 августа

Как отметил японский премьер Сигэру Исиба, его администрация делает все необходимое, чтобы избежать негативных для страны компромиссов

ТОКИО, 8 июля. /ТАСС/. Япония все еще рассчитывает договориться с США по условиям таможенных пошлин до 1 августа, когда они должны вступить в силу. Об этом дал понять премьер-министр Сигэру Исиба на заседании специальной правительственной опергруппы, созданной специально для обсуждения ситуации вокруг торговой политики администрации президента Дональда Трампа.

Исиба подчеркнул, что заявление Трампа о введении с 1 августа в отношении Японии и Южной Кореи пошлин в размере 25% по факту установило крайний срок для переговорного процесса по этой теме. "Мы будем вести дискуссию, исходя из этого нового крайнего срока, с целью достижения такого соглашения, которое было бы выгодно и Японии, и США", - приводит слова премьера японское общественное телевидение. В то же время Исиба подчеркнул, что его администрация делает все необходимое, чтобы избежать негативных для Японии компромиссов. "Мы просим для себя то, что необходимо нашей стороне, и защищаем те интересы, которые должны быть защищены", - добавил он, отметив, что это одна из причин, по которой до сих пор не удалось достигнуть итогового соглашения с администрацией Трампа.

Ранее Трамп в Truth Social опубликовал тексты посланий в адрес лидеров Южной Кореи и Японии, в которых говорится, что с 1 августа в отношении этих двух стран будут введены таможенные пошлины в размере 25%. При этом отмечается, что если Токио и Сеул решат ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, то США увеличат свои тарифные ставки, касающиеся Республики Корея и Японии. Эти ставки будут увеличены на те величины, которые решат установить Сеул и Токио, предупредил Трамп.