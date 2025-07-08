Более 80% опрошенных россиян заинтересованы в "семейной" ПДС

При этом 26% респондентов заявили, что вступили бы в такую программу, говорится в опросе, проведенном НПФ "Достойное будущее" и проектом по финансовому просвещению "Графин"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 81% россиян выразили заинтересованность в "семейной" программе долгосрочных сбережений, которая позволила бы формировать накопления на ребенка, сохраняя такие же льготы, как и для родителей. Это следует из результатов опроса, проведенного НПФ "Достойное будущее" и проектом по финансовому просвещению "Графин", которые есть в распоряжении ТАСС.

При этом четверть опрошенных (26%) заявила, что вступила бы в такую программу. Почти половина опрошенных (45%) выразила готовность открыть программу долгосрочных сбережений на каждого из своих детей, если в рамках договора будет работать отдельная господдержка. Примечательно, что более половины респондентов (51%) считают разумным направить средства материнского капитала на формирование долгосрочных сбережений ребенка. При этом 48% респондентов при наличии материнского капитала и возможности использовать эти средства все же отдали приоритет привычным направлениям - оплате ипотеки или образования ребенка.

На вопрос "Что бы вас дополнительно замотивировало участвовать в программе долгосрочных сбережений" наиболее популярными стали такие ответы, как возможность получить определенную долю собственных средств через несколько лет участия в программе, так ответили 31% респондентов. На втором месте - возможность вложить материнский капитал, эту опцию выбрали 29%. На третьем месте среди популярных ответов - повышенный налоговый вычет, который можно оформить со взносов в ПДС до 1 млн рублей в год, так проголосовали 24% опрошенных. Гарантированная доходность по программе долгосрочных сбережений мотивирует для вступления в ПДС 15% опрошенных.

Что касается сумм, то для 30% участников сумма сбережений по ПДС до 1 млн рублей является привлекательной. Четверть опрошенных (24%) назвали сумму от 1 млн до 3 млн рублей, 18% - от 3 млн до 5 млн рублей. Более крупные суммы накоплений - от 5 млн до 10 млн рублей - назвали мотивирующими 12% респондентов. Более 10 млн рублей - 16% опрошенных.

Опрос был проведен среди 1 500 жителей российских городов на онлайн-платформе журнала финансовой грамотности "Графин".