Ввоз автомобилей из Китая в Приморье в первом полугодии вырос более чем в 5 раз

Уссурийские таможенники за шесть месяцев оформили 17 109 автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей, ввезенных через пункты пропуска Уссурийской таможни на российско-китайской границе, за первые 6 месяцев этого года превысило 17 тыс., что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уссурийской таможни.

"17 109 автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования, оформили уссурийские таможенники за 6 месяцев 2025 года. Это в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма уплаченных таможенных, иных платежей с учетом уплаты утилизационного сбора составила порядка 8 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на Уссурийской таможне оформляются как новые автомобили, так и машины, имеющие пробег. В основном физическими лицами ввозятся машины, произведенные в КНР (Changan, Chery, Geely), также спросом пользуются электрокары, например LIXIANG, ZEEKR и другие.

Всего за 2024 год Уссурийской таможней было оформлено 17 785 транспортных средств для личного пользования, что в свою очередь в 6 раз больше в сравнении с 2023 годом. Сумма уплаченных таможенных платежей с учетом уплаты утилизационного сбора в прошлом году составила 9,4 млрд рублей.