ВТБ пожаловался на нарушение конституционных прав из-за изменения цены на ПО

Банк считает, что попытка изменить стоимость после заключения договора противоречит законодательству

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ВТБ обратился в Конституционный суд с жалобой на нарушение налогового кодекса и конституционных прав и свобод граждан и их объединений в связи с изменением со стороны контрагента цены на использование программного обеспечения. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Как указано в обращении, жалоба подана на нарушение положений пунктов 1 и 2 статьи 424 Гражданского кодекса РФ (статья "Цена"), пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса РФ (статья "Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю") и других.

"Предмет спора: может ли новый налоговый закон изменить цену ранее заключенного договора? <…> Полагаем, что рассмотрение нашей жалобы позволит не только восстановить конституционные права заявителя, но и устранить конституционно-правовую неопределенность обжалуемых норм, предотвратить множество споров между контрагентами по поводу НДС, гармонизировать гражданско-правовые и налоговые отношения, повысить предсказуемость положения сторон сделки и обеспечить стабильность гражданского оборота", - отмечается в документе.

Суть спора

Как следует из жалобы, между ВТБ и компанией "Энвижн груп" в 2019 году был заключен договор о передаче банку на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для ЭВМ Microsoft на 2020-2022 годы. При этом компания предъявила ВТБ в 2021 году счета на оплату, куда включила в вознаграждение сумму НДС сверх указанной в договоре цены, так как с 1 января 2021 года было отменено освобождение от НДС при реализации прав на ПО, не включенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Таким образом, со вступления в силу закона для компании изменились требования по уплате НДС. Однако цена договора была определенной, а возможность изменения размера вознаграждения в случае изменения налоговых обязанностей компании в договоре не была оговорена. Банк отказался оплачивать вознаграждение сверх ранее оговоренной цены, а компания обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по оплате вознаграждения в части, приходящейся на сумму НДС. В конечном итоге с банка в пользу поставщика услуг была взыскана задолженность на сумму НДС и неустойки за просрочку оплаты.

Позиция ВТБ

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ВТБ, суть спора исключительно договорная и заключается в порядке перераспределения риска изменения согласованной сторонами цены договора. "Мы считаем, что контрагент, принявший на себя обязательство поддерживать твердую цену договора вне зависимости от каких-либо внешних факторов (включая изменение налогового законодательства), должен это обязательство исполнять. Именно такого подхода придерживается Гражданский кодекс РФ, так как это гарантирует стабильность гражданского оборота", - указали в пресс-службе.

Там отметили, что такие риски могут быть перераспределены и иным образом, если стороны обговорят подобный подход в договоре, например, условятся пересогласовывать цену контракта в случае изменения ставки НДС либо иных показателей, влияющих на издержки сторон. Такой подход часто встречается в том числе и в договорах, связанных с поставкой программного обеспечения, напомнили в ВТБ.

"Однако подход, когда сторона обязуется поставлять ПО или какой-либо иной продукт по твердой цене и после заключения договора пытается эту цену изменить, явно противоречит законодательству (в том числе Конституции РФ) и экономической логике", - заключили в пресс-службе.

Ранее на жалобу ВТБ обратило внимание издание "Ведомости".