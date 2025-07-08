На Кубани запустят производство двигателей для беспилотных авиационных систем

Объем инвестиций составит 750 млн рублей

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Производство двигателей для беспилотных авиационных систем (БАС) военной гражданской и сельскохозяйственной авиации с объемом инвестиций в размере 750 млн рублей запустят в Краснодарском крае, соглашение подписано на площадке международной промышленной выставки "Иннопром-2025" в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Реализация этого проекта соответствует целям национального проекта "Беспилотные авиационные системы", запущенного по поручению президента России. Сегодня в крае шесть предприятий выпускают не только беспилотные летательные аппараты, но и компонентную базу для таких производств. В том числе изготавливают двигатели для дронов, применяя отечественные материалы и комплектующие. Линейка двигателей позволит обеспечить потребности военной промышленности, а также гражданские и сельскохозяйственные направления БАС , - сообщил Александр Руппель.

Объем инвестиций в проект составит 750 млн рублей, предприятие намерено выпускать три вида двухтактных двигателей.

Также в Краснодарском крае в 2025 году планируется запустить работу научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития беспилотных технологий. Как отметил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько, для России в целом это новая и перспективная отрасль промышленности. Так, в Краснодарском крае в течение двух лет предприятия разработали и выпускают современные БПЛА, а также комплектующие к ним - платы управления, корпуса и винты.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.