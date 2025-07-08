Комитет ГД по МСП одобрил законопроект о регулировании платформенной экономики

Как отметил член комитета Алексей Говырин, при доработке документа важно, чтобы малое и среднее предпринимательство не пострадало, а правовое регулирование "не было игрой в одни ворота"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству поддержал инициированный правительством РФ законопроект о регулировании платформенной экономики к первому чтению. Комитет является соисполнителем по проекту. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 9 июля.

Как сказал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), при доработке документа важно, чтобы МСП не пострадали, чтобы правовое регулирование "не было игрой в одни ворота". "Никто не отрицает роль платформенной экономики в развитии электронной коммерции. Однако важно, чтобы те конструктивные предложения, которые были ранее поддержаны на рабочих группах в диалоге с бизнесом, все-таки были включены в законопроект в ходе его доработки. Об этом говорят и ретейлеры, и производители", - отметил он.

Настало время урегулировать отдельные моменты деятельности маркетплейсов, уровнять правила игры с офлайн-сегментом, считает депутат. "Оборот интернет-торговли с 2020 года вырос в три раза, и никак нельзя обойтись без проработки этого вопроса, потому что маркетплейсы не должны дистанцироваться от ответственности за продажу как контрафактного и фальсифицированного, так и откровенно некачественного товара, реализуемого через фирмы-однодневки, которые находятся на УСН и не обязаны подтверждать происхождение товара. Контроль на этом направлении отсутствует практически полностью, что также ставит в неравное положение с торговцами контрафактом нормальных добросовестных продавцов", - указал парламентарий.

На сегодняшний день многие некачественные или поддельные товары взлетают в поиске на первые позиции, на них устанавливаются очень низкие цены, добавил Говырин. "Новый закон о платформенной экономике должен решить эту проблему. Пока что в законопроекте есть требование к оператору, что он должен разместить в карточке информацию о том, что предлагаемый к продаже товар подлежит маркировке, если такое требование установлено законодательством. Чтобы защитить участников рынка, новым законом следует необходимо возложить обязанность по недопущению продажи контрафактных товаров на цифровые платформы", - полагает депутат.

Алгоритмы онлайн-платформ должны отвечать интересам малого и среднего бизнеса, а не ставить в приоритет собственные товары, это очень важно для того, чтобы минимизировать неравные условия в электронной коммерции и противостоять снижению конкуренции. "Потому что сейчас даже те скидки, которые порой просто нарисованы и не соответствуют действительности, просто заманивают потребителей и заведомо вводят покупателей в заблуждение, создавая ситуации, когда нарушать закон выгоднее, чем соблюдать, а это недопустимые методы, совершенно не отвечающие интересам добросовестных предпринимателей", - заключил он.