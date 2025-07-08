В Минпромторге считают перспективным строительство завода по созданию микрочипов на Урале

Фабрика будет построена до конца 2026 года на площади 15 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС /. Проект создания фабрики "Карат" по производству микрочипов на территории второй очереди технопарка "Космос" в Свердловской области является перспективным и основанным на актуальных потребностях рынка. Такое мнение выразил на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Плясунов.

"Очень отрадно, что на Урале у нас появляются такие высокотехнологичнве проекты, проекты масштабные, проекты, безусловно, перспективные. <...> Со своей стороны мы посмотрели баланс потребности, баланс по текущим производствам, <...> абсолютно точно рынок для этой фабрики будет. <...> Минпромторг выразил поддержку этому проекту <...> и сейчас готовы двигаться дальше в сторону упаковки в кластерную инвестиционной платформу заявки вместе с коллегами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что фабрика будет построена до конца 2026 года на площади 15 тыс. кв. метров, она будет оснащена современным оборудованием, обеспечивающим полный цикл технологических операций. Планируется, что "Карат" станет поставщиком типовых решений, а также будет разрабатывать микросхемы по индивидуальному заказу дизайн-центров и предприятий из любой точки России.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступит Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.