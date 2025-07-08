NYT: страны БРИКС будут укреплять торговые связи друг с другом вопреки угрозам США

По данным газеты, агрессивная торговая политика Белого дома дала обратный эффект

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Страны - участницы БРИКС будут расширять торговое сотрудничество, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 10% против любой страны, поддерживающей "антиамериканскую политику" объединения. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее оценке, агрессивная торговая политика Белого дома дала обратный эффект: крупнейшие экономики мира предпочитают торговать между собой, чтобы меньше зависеть от Соединенных Штатов. Кроме того, участники БРИКС оставляют за собой право ввести ответные пошлины в случае эскалации торговой войны со стороны Вашингтона, отмечает NYT.

Ранее страны БРИКС в совместном коммюнике по итогам саммита в Рио-де-Жанейро выступили против односторонних торговых и финансовых мер, в том числе повышения пошлин и создания нетарифных ограничений, которые "приводят к возникновению торгового дисбаланса и противоречат нормам ВТО [Всемирной торговой организации]".