В Краснодаре построят завод декорации стеклотары мощностью до 50 млн изделий в год

Проект позволит обеспечить продукцией кубанских виноделов, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Завод по производству декорированных стеклянных изделий мощностью до 50 млн единиц в год построят в Краснодаре, что позволит обеспечить продукцией кубанских виноделов. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Реализация проекта позволит нарастить мощности предприятия и обеспечить кубанских виноделов качественной продукцией. Со своей стороны мы готовы поддержать запуск производства. Для масштабных инвестиционных проектов стоимостью от 50 млн рублей в крае предусмотрена льгота по налогу на имущество, для производств промышленной продукции - субсидии отраслевой госпрограммы и льготные займы Фонда развития промышленности региона , - сообщил Руппель.

Он уточнил, что мощность нового производства компании "Унипак" составит до 50 млн декорированных стеклянных изделий в год. Планируемый объем капиталовложений в реализацию проекта составляет 219 млн рублей. Кроме непосредственного производства инвестор создаст необходимую административную инфраструктуру и благоустроит территорию.

Компания "Унипак" входит в число лидеров в России по производству стекольной продукции, предприятие экспортирует ее в 10 стран. Компания использует в декорировании практически все известные методы художественной обработки поверхности стеклотары и посуды.

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