Собянин: "Технополис "Москва" признан лучшим в рейтинге эффективности ОЭЗ России

Мэр столицы отметил, что резиденты ОЭЗ Москвы регулярно разрабатывают новые технологии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вновь признана лучшей в рейтинге оценки эффективности российских ОЭЗ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Особая экономическая зона столицы четвертый год подряд занимает первое место среди всех ОЭЗ технико-внедренческого типа России. Сегодня "Технополис Москва" - это драйвер развития инновационного производства и кадрового потенциала нашего города. Здесь локализовали свои производства свыше 230 компаний, которые выпускают стратегически важную продукцию: лекарственные препараты последнего поколения, медицинскую технику, микроэлектронику и фотонику, беспилотные авиасистемы и комплектующие к электромобилям", - написал мэр.

Он отметил, что резиденты ОЭЗ Москвы регулярно разрабатывают новые технологии, масштабируют производства и создают высокотехнологичные рабочие места. "Только в прошлом году в компаниях-резидентах ОЭЗ появилось свыше 4,9 тыс. рабочих мест, а в реализацию новых проектов инвестировано 70,6 млрд рублей", - подчеркнул Собянин.