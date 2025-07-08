Индекс Shanghai Composite подобрался к отметке 3 500 пунктов

В то же время индекс CSI 300, отражающий котировки акций 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, увеличился на 0,84%

ШАНХАЙ, 8 июля. /ТАСС/. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос за день на 0,7%, до 3 497,48 пункта, подобравшись к психологической отметке 3 500. Этот показатель в очередной раз достиг максимального значения с начала года, свидетельствуют данные торгов.

"Голубые фишки" - SSE 50 - выросли за день на 0,56%, до 2 747,19 пункта. Индекс высокотехнологичной шанхайской площадки Star Market 50 поднялся на 1,4%, до 991,95 пункта.

Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component закрылся на отметке в 10 588,39 пункта, что на 1,46% выше, чем днем ранее. Индекс шэньчжэньской площадки ChiNext, отражающий динамику ценных бумаг быстрорастущих технологичных компаний, вырос на 2,39%, закрывшись на отметке 2181,08 пункта.

Индекс CSI 300, отражающий котировки акций 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, увеличился на 0,84%, до 3 998,45 пункта.

Сектор производителей фотоэлектрических панелей был лидером роста, в то время как акции компаний, связанных со страхованием и банковским делом, снизились.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп переносит крайний срок по заключению торговых соглашений с государствами-партнерами с 9 июля на 1 августа.