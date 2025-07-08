Мишустин на "Иннопроме" осмотрел модернизированный Ил-114-300

Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осмотрел модернизированный региональный пассажирский самолет Ил-114-300 на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

Мишустин в ходе осмотра самолета поднялся в салон и подробно осмотрел его, а также заглянул в кабину к пилотам и недолго пообщался с ними.

Премьеру рассказали, что салон самолета более широкий по сравнению с аналогами. "И большие люди тоже бывают", - отметил в ответ Мишустин.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что, по его данным, самолет на 14% эффективнее зарубежных аналогов.

О самолете

Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.

Самолет является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Модернизированная версия собирается из комплектующих российского производства и оснащена отечественными системами и оборудованием. Всего по программе летных испытаний на двух опытных образцах выполнено более 180 полетов. Самолет рассчитан на 68 пассажиров, максимальная высота полета - 7,6 тыс. м.

На данный момент он находится на этапе сертификации. В декабре 2025 года планируется получить сертификат и запустить самолет в серийное производство.