В Башкирии запустят литейное производство при участии компании из КНР

Планируется создать 750 рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства республики

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Литейное производство лопаток газотурбинных двигателей будет запущено в Башкирии при участии компании из Китая. Соответствующее соглашение заключено при участии властей республики на выставке "Иннопром-2025", сообщила пресс-служба правительства республики.

"Речь идет о создании литейного производства лопаток газотурбинных двигателей. Газотурбинные лопатки являются одним из главных элементов двигателя, определяют КПД его основных узлов и экономические параметры. Есть высокая потребность в ремонте и замене ресурсных деталей двигателя в отраслях ТЭК", - указано в сообщении.

Отмечается, что свое литейное производство на территории республики востребовано и своевременно. Кроме этого, подписано соглашение с АО НПП "Полигон" о создании производственно-технологического комплекса радиоэлектронного приборостроения и робототехники. "Планируется выпускать высокотехнологичную, в том числе импортозамещающую продукцию в телекоммуникационной и радиоэлектронной отраслях, расширить и модернизировать производство приборостроения и робототехники. До 2031 года инвестор планирует вложить в новое производство 2,6 млрд рублей и создать 750 рабочих мест", - добавили в пресс-службе.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной - партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.