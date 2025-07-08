В Оренбуржье бизнес привлек в экономику 3 млрд рублей

Привлечение средств произошло из-за повышения производительности труда предприятиями Оренбургской области, сообщили в пресс-службе агентства инвестиционного развития региона

ОРЕНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Более 50 предприятий присоединились к программе повышения производительности труда в Оренбургской области, что позволило привлечь в экономику региона свыше 3 млрд рублей за последние несколько лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства инвестиционного развития региона (АИРОО).

На международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге руководитель агентства Сергей Никифоров принял участие в обсуждении вызовов, которые принесет смена поколений на предприятиях.

"Условиям труда придают значения не только подростки, но и сам бизнес. Так в Оренбургской области к программе по повышению производительности труда присоединилось уже более 50 предприятий, что позволило привлечь в экономику региона более 3 млрд рублей", - цитирует слова Никифорова пресс-служба. Речь идет о периоде с 2019 по 2025 годы.

По его словам, все больше молодых людей выбирают рабочие профессии. Например, в 2019 году число выпускников, которые хотели поступить в колледжи составляло - 50 тыс. В 2024 году этот показатель вырос до 58 тыс. первокурсников СПО. Сейчас средний балл при поступлении в колледж значительно выше, чем в вуз, добавил глава АИРОО.

Подготовка кадров

Согласно прогнозу, составленному в рамках нацпроекта "Кадры", в ближайшие пять лет Оренбургской области дополнительно потребуется 145 тыс. работников, ежегодно - 29 тыс. человек. По словам главы агентства, в регионе разработали областную программу "Кадры 2.0" для обеспечения оренбургских предприятий квалифицированными специалистами. В этом году в рамках программы планируется трудоустроить 1,5 тыс. молодых людей.

За последние несколько лет, как отметил Никифоров, в колледжах региона создали 500 дополнительных мест. Благодаря программе "Профессионалитет" появилось 14 образовательных кластеров, вложено более 1,2 млрд рублей на оснащение производственных мастерских и учебных корпусов. Также создан региональный Центр компетенций, чтобы обеспечить региональный рынок труда кадрами и одновременно реализовать эффективные карьерные траектории молодых людей. За время работы Центра в проект по оценке управленческих компетенций вошли более 5 тыс. человек.

Кроме того, в Оренбуржье реализуется практика помощи участникам студенческих отрядов. Ответственные из профильных министерств помогают решать вопросы трудоустройства и взаимодействия: благодаря этому в 2024 году создали более 200 дополнительных рабочих мест для студотрядов. В частности участники медицинских отрядов теперь могут устроиться в лечебные учреждения в Оренбургской области.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.