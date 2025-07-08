В Краснодаре построят завод стеклопакетов и архитектурного остекления

"Южная стекольная компания" расширит реализуемый инвестиционный проект импортозамещающего производства по переработке стекла до 2,1 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. "Южная стекольная компания" расширит реализуемый инвестиционный проект импортозамещающего производства по переработке стекла в 1,5 раза, до 2,1 млрд рублей, построив крупнейшее в Южном федерльном округе (ЮФО) производство стеклопакетов для строительного рынка, интерьерных изделий и изделия для архитектурного остекления зданий и помещений. Соответствующий протокол о намерениях подписан на площадке международной промышленной выставки "Иннопром-2025" в Екатеринбурге, сообщил ТАСС вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

"Три года назад заключили соглашение о создании в краевой столице уникального импортозамещающего производства по переработке стекла. Установили 70% оборудования, которое приобрели с краевой господдержкой. В общей сложности предоставили предприятию 440 млн рублей финансирования в рамках отраслевой госпрограммы и льготных займов Фонда развития промышленности региона", - сказал Руппель.

"Южная стекольная компания" намерена в полтора раза увеличить ранее запланированную сумму инвестиций - до 2,1 млрд рублей. За счет этого на территории промпарка "Краснодар" создадут крупнейшее в ЮФО производство стекольной промышленности, где помимо уже запланированных стеклопакетов для строительного рынка и интерьерных изделий, будут выпускать стеклопакеты и изделия для архитектурного остекления зданий и помещений. С выходом на проектные мощности объем производства превысит 1 млн кв. м. стеклоизделий в год.

Запуск завода позволит закрыть потребности девелоперов Краснодарского края. Также планируемая номенклатура товаров входит в федеральный перечень критической промышленной продукции в производстве строительных материалов и конструкций России, отметил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Кубань является лидером в ЮФО по объему строительных работ и вводу жилья, а в России занимает второе место по вводу жилья и восьмое место по объемам строительства.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.