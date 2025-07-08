Северная Осетия получит около 1 млрд рублей на развитие туризма

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что развитию сферы образования, науки и молодежной политики в республике способствует национальный проект "Молодежь и дети"

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июля. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей получит Северная Осетия на развитие туризма на три года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам встречи заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко с главой республики Сергеем Меняйло.

"Уникальная природа и культура Северной Осетии делают ее привлекательной для путешественников. Для развития этой сферы республика активно пользуется мерами господдержки нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Так, в рамках конкурсного отбора на 2025-2027 годы были направлены заявки на реализацию проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. По итогам конкурса Северная Осетия получит около 1 млрд на три года - это второе место по объему среди всех субъектов России", - сообщил Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что развитию сферы образования, науки и молодежной политики в республике способствует национальный проект "Молодежь и дети". По нему запланировано строительство новых зданий общеобразовательных организаций. В рамках проекта "Профессионалитет" создано три кластера по отраслям: педагогика, правоохранительная сфера и управление, туризм и сфера услуг.

"Развитие сферы образования - один из главных приоритетов социально-экономической политики Северной Осетии, которому мы уделяем повышенное внимание и на который сегодня приходится более трети республиканского бюджета. По итогам реализации нацпроекта "Образование" только в 2024 году из федерального бюджета на развитие образования в регионе было выделено более 4,6 млрд рублей", - отметил Сергей Меняйло.