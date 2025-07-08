ВТБ предоставит гарантии на 2 млрд рублей "Уральскому заводу металлоконструкций"

Такая мера позволит укрепить позиции на рынке энергетического оборудования, обеспечив надежное финансовое сопровождение проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ и "Уральский завод металлоконструкций" подписали на международной промышленной выставке "Иннопром" соглашение о предоставлении банковских гарантий на сумму 2 млрд рублей для реализации проектов в энергетической сфере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ предоставит "Уральскому заводу металлоконструкций" банковские гарантии для реализации проектов в сфере энергетики. Гарантии на сумму 2 млрд рублей позволят предприятию реализовать контракты на производство и поставку металлоконструкций. Соответствующее соглашение стороны подписали на форуме "Иннопром-2025", - сказано в сообщении.

Предоставленные гарантии позволят "Уральскому заводу металлоконструкций" укрепить позиции на рынке энергетического оборудования, обеспечив надежное финансовое сопровождение проектов, добавили в пресс-службе. "Развитие сотрудничества с уральскими промышленными предприятиями подтверждает стратегическую роль ВТБ в поддержке проектов в энергетике и машиностроении. Мы обеспечиваем клиентов надежными финансовыми инструментами и современными цифровыми сервисами, что способствует развитию промышленного потенциала страны", - отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Партнерство с ВТБ поспособствует устойчивому росту предприятия и поддержке национальных целей развития промышленности, отметил исполнительный директор "Уральского завода металлоконструкций" Аркадий Ставицкий. "Предоставленные банком гарантии станут ключевым инструментом, который позволит нам не только успешно выполнять текущие контракты, но и значительно расширять производственные мощности, внедрять инновационные технологии и укреплять позиции на внутреннем рынке", - сказал он.

О выставке

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.