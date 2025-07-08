Херсонская компания по выпуску электроники начнет серийное производство осенью

На стенде ООО "Электроника" можно увидеть образцы продукции компании, сообщили в Минпромторге Херсонской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Компания "Электроника", которая является резидентом созданного в Херсонской области технопарка, намерена запустить серийное производство своей продукции в сентябре. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге региона на полях международной выставки "Иннопром-2025".

"ООО "Электроника" - резидент регионального технопарка, участвующий в "Иннопроме" впервые. На стенде ООО "Электроника" представила готовые образцы собственной продукции: IP-видеокамеры, биспектральные (тепловизионные) видеокамеры, программно-аппаратные комплексы, печатные платы и пластиковые корпуса для видеокамер. Запуск серийного производства запланирован на сентябрь 2025 года", - отметили в министерстве.

В Минпромторге также напомнили, что компания выступает инициатором создания межрегионального промышленного кластера радиоэлектронной промышленности, объединяющего производителей из Херсонской, Свердловской и Краснодарской областей.

"Для нас участие в "Иннопроме" - это не просто возможность показать продукцию, а площадка, где рождаются реальные партнерства. Мы представляем предприятия, которые уже сегодня готовы интегрироваться в промышленную систему России. Инициатива по созданию кластера - это шаг к устойчивому развитию, технологической независимости и кооперации, которая работает не на словах, а на деле", - подчеркнул глава министерства Иван Сафронов.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.