ГД приняла закон о смягчении регулирования небанковских кредитных организаций

Кроме того, законом устанавливается возможность для банков с базовой лицензией совершать операции с ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, в том числе на площадке организатора торгов, в капитале которого не обязательно участие Банка России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на устранение избыточной административной нагрузки на небанковские кредитные организации (НКО), а также на установление дополнительных гарантий поддержания конкурентной регуляторной среды и положительного бизнес-климата на финансовом рынке. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Для устранения излишних регуляторных требований в отношении НКО законом предусматривается исключения для них по аналогии с действующим регулированием в отношении банков с базовой лицензией. Так, документ исключает для НКО обязанности раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки и об управлении рисками, о финансовых инструментах, включаемых в расчет капитала, а также назначать отдельного руководителя службы внутреннего контроля.

Сейчас виды НКО, перечень осуществляемых ими банковских операций императивно ограничены, указывают авторы документа. Перечень таких операций является более узким относительно перечня банковских операций, разрешенных для банков с базовой лицензией. Вместе с тем в настоящее время НКО наряду с банками с универсальной лицензией обязаны раскрывать информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств (капитала), в том числе о всех условиях и о сроках их выпуска, погашения, конвертации, об иных операциях с ними, о существенных изменениях данных инструментов.

Кроме того, они должны раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом. Также НКО обязаны назначать руководителя службы внутреннего контроля. "При этом для банков с базовой лицензией обязанности по раскрытию информации не установлены, а функции руководителя службы внутреннего контроля могут быть возложены на руководителя службы управления рисками", - говорится в пояснительной записке.

Торговля ценными бумагами из котировального списка II уровня

Кроме того, законом устанавливается возможность для банков с базовой лицензией совершать операции с ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, в том числе на площадке организатора торгов, в капитале которого не обязательно участие Банка России.

"Требования, предъявляемые к эмитентам ценных бумаг, для включения и поддержания их в котировальном списке второго уровней являются достаточными для оценки их финансового положения и корпоративного управления, а также признания их надежными инвестициями", - указали авторы документа.

Так для включения акций в котировальный список второго уровня Московской биржи, доля обыкновенных и привилегированных акций эмитента в свободном обращении должна быть не меньше 10% от выпуска, рыночная цена бумаг в свободном обращении для обыкновенных акций - от 1 млрд руб., для привилегированных - от 500 млн руб., отметили авторы документа.

Расширяется перечень банковских операций, которые вправе осуществлять банк с базовой лицензией. Уточняются основания, в соответствии с которыми Банк России обязан, за исключением случаев, установленных федеральными законами, отозвать лицензию на осуществление банковских операций.