Замглавы Минфина: Донбасс по фининфраструктуре сравнялся с промышленными центрами

Объемы банковских и финансовых услуг стали сопоставимы с Кузбассом и Свердловской областью, отметил Алексей Моисеев

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. В Донбассе и Новороссии работают сотни банковских отделений, тысячи POS-терминалов и действует льготная ипотека. Объемы банковских и финансовых услуг сопоставимы с Кузбассом и Свердловской областью, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью Запорожскому агентству новостей.

"По уровню банковской инфраструктуры Донбасс вполне сравним с любым развитым промышленным регионом России, например, со Свердловской областью или Кузбассом, - подчеркнул он. - Главное, чтобы была конкуренция и высокое качество услуг для населения и бизнеса. Наличие крупнейших банков России уже обеспечивает и конкуренцию, и качество услуг".

По словам Моисеева, в новых регионах России уже работают более 600 банковских отделений, установлено свыше 4 тыс. банкоматов и более 79 тыс. POS-терминалов.

С начала действия программы льготной ипотеки выдано 4,4 тыс. кредитов на общую сумму 22,1 млрд рублей, из них за первое полугодие 2025 года - 2,5 тыс. кредитов на 12,8 млрд рублей. По этой программе ставка составляет 2% годовых, максимальный размер кредита - 6 млн рублей при первоначальном взносе 10%. На реализацию программы в федеральном бюджете заложено 3,878 млрд рублей на 2025-2027 годы (2025 год - 1,163 млрд рублей, 2026 год - 1,203 млрд рублей, 2027 год - 1,513 млрд рублей, уточнил Моисеев.

Он также отметил, что для повышения доступности жилья было временно разрешено кредитование приобретения вторичного жилья. В рамках этой меры в 2025 году было выдано 1,5 тыс. кредитов на 6,7 млрд рублей.

Несмотря на активное развитие безналичных платежей, оборот наличности в новых регионах остается значительным. Так, в 2024 году граждане сняли 1,4 трлн рублей, а внесли - 700 млрд рублей. По словам Моисеева, выдача наличных в новых регионах выросла на 71,3%. Этот показатель значительно превышает средние показатели по стране.

"В целом по стране граждане сняли 66,5 трлн рублей, - рассказал Моисеев. - В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях приток наличных в банки увеличился вдвое и составил оценочно 698,9 млрд рублей".

Интеграция новых регионов в финансовую систему России продолжается ускоренными темпами, обеспечивая местными жителями полноценный доступ к современными банковским услугам и федеральным программам поддержки, заключил замминистр.