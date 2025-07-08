Госдума приняла закон об уточнении полномочий набсовета Росатома

Закон предусматривает, что наблюдательный совет Росатома будет утверждать перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития и финансируемых за счет средств специальных резервных фондов корпорации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, уточняющий полномочия наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" в части расходования средств специальных резервных фондов для обеспечения безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных объектов. Документ был инициирован правительством РФ.

"В настоящее время наблюдательный совет госкорпорации "Росатом" утверждает перечень работ (услуг), финансируемых за счет средств специальных резервных фондов, что не в полной мере отвечает требованиям современной политической и экономической ситуации, связанным с противодействием санкционной политике недружественных стран, и не позволяет формировать товарные запасы, необходимые для обеспечения безопасности эксплуатации (использования) особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов", - отмечают в кабмине.

Закон предусматривает, что наблюдательный совет Росатома будет утверждать перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития и финансируемых за счет средств специальных резервных фондов корпорации. Конкретный перечень мероприятий будет определяться наблюдательным советом госкорпорации "Росатом" исходя из целевой направленности каждого специального резервного фонда.