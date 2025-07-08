Кировская область и Башкирия намерены развивать машиностроение и индустрию детских товаров

Также на встрече обсудили перспективы организации взаимных визитов и стажировок специалистов и руководителей на ведущие предприятия регионов и взаимодействие в сфере туризма, в том числе медицинского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области и Башкирии договорились совместно развивать машиностроение и индустрию детских товаров. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области по итогам подписания соглашения между регионами на выставке "Иннопром".

"На площадке промышленной выставки "Иннопром" губернатор Кировской области Александр Соколов и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Соглашение направлено на развитие машиностроения, индустрии детских товаров, химической отрасли. Также на встрече обсудили перспективы организации взаимных визитов и стажировок специалистов и руководителей на ведущие предприятия регионов и взаимодействие в сфере туризма, в том числе медицинского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Башкортостане порядка 130 предприятий машиностроения и металлообработки. Предприятия Кировской области производят большой спектр комплектующих для авиации и ракетостроения, насосы для нефтепереработки, комплектующие для автомобилестроения, оборудования.

"Перспективное направление развития регионов - туризм. Кировская область располагает богатым культурным наследием, уникальной природой, привлекательными возможностями для активного отдыха, традициями народной культуры, промыслами и ремеслами. Республика Башкортостан привлекает своей разнообразной культурой, богатой историей, прекрасными ландшафтами и развитым сервисом. Сотрудничество между Кировской областью и Республикой Башкортостан способно значительно расширить туристический потенциал обеих территорий, стимулируя приток туристов, создание новых рабочих мест и укрепление экономических связей", - говорится в сообщении.

Кировскую делегацию на "Инопроме" возглавляет губернатор Александр Соколов. На стенде региона свою продукцию представили 11 кировских предприятий.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.