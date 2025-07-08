Новую систему очистных сооружений запустили на Омском НПЗ

Комплекс очищает весь объем промышленной воды предприятия и возвращает ее обратно в производство

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Комплекс "Биосфера" с объемом инвестиций почти 30 млрд рублей, представляющий собой систему очистных сооружений, запустили на крупнейшем в регионе предприятии - Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ). Комплекс очищает весь объем промышленной воды предприятия и возвращает ее обратно в производство, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

"Мы запускаем комплекс "Биосфера" - систему современных очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода. Этот крупнейший природоохранный проект "Газпром нефти" реализован в рамках национального проекта "Экология". Инвестиции составили порядка 30 млрд рублей. Благодаря инновационным технологиям комплекс позволит эффективно очищать промышленные стоки, существенно снизит использование речной воды и уменьшит нагрузку на городскую коммунальную инфраструктуру", - цитирует пресс-служба Патрушева.

Вице-премьер отметил, что в масштабную модернизацию завода за последние годы направлено более 135 млрд рублей. В проекте "Биосфера" участвовали 185 отечественных компаний. В пресс-службе ОНПЗ пояснили, что в основе технологии лежит многоступенчатая система очистки воды, при которой все стоки последовательно проходят механическую, физико-химическую и биологическую обработку. В финале воду пропускают сквозь угольные фильтры, обеззараживают ультрафиолетом и очищенную - возвращают в производство.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заметил, что "Биосфера" - крупнейшие очистные сооружения на промышленном объекте в России, построенные за последние годы. Он подчеркнул, что при реализации проекта применялись российские технологии, а строительство велось с привлечением отечественных подрядчиков и производителей оборудования.

"Биосфера" позволит Омскому НПЗ обеспечить бережное водопотребление, выполняя очистку используемой воды на уровне 99,9%. "Газпром нефть" всегда реализует свои проекты по высоким экологическим стандартам, зачастую превышающим нормативные требования", - отметил он, его слова приводятся в сообщении компании.

"Благодаря [проекту] эффективность водоочистки составит около 100%, а это значит, что завод перейдет на замкнутый цикл использования воды. Это сбережет более 10 млн кубометров воды из Иртыша ежегодно. "Биосфера" полностью герметична, а значит дополнительно снизит нагрузку на воздух и положительно скажется на здоровье омичей. Для нас это приоритет", - написал в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.