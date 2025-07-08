Украина может потерять $5 млрд из-за решения кабмина не назначать нового директора БЭБ

Это решение кабмина нарушает сразу несколько законов Украины, касающихся деятельности БЭБ, и требования конституции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Противоречащее закону решение кабинета министров Украины не назначать нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) может привести к потере Украиной $5 млрд, заявили в Центре противодействия коррупции.

"Назначение директора БЭБ - обязательство Украины перед Европейским союзом в рамках Ukraine Facility Plan и перед Международным валютным фондом (МВФ). Такой саботаж украинских властей может стоить стране $5 млрд ", - говорится в сообщении на сайте центра.

Это решение кабмина нарушает сразу несколько законов Украины, касающихся деятельности БЭБ, и требования конституции. Согласно принятому Радой закону, Киев взял на себя обязательства перед Западом по реформированию Бюро экономической безопасности. Они предусматривают назначение нового главы БЭБ посредством созыва комиссии, в которую должны войти три международных эксперта. Также должна быть проведена переаттестация сотрудников.

24 июня кадровая комиссия, состоящая из представителей властей Украины и международных экспертов, выдвинула на указанную должность Александра Цивинского. Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Цивинский получил поддержку всех трех международных экспертов, участвовавших в процедуре отбора. Ранее он работал детективом Национального антикоррупционного бюро. Однако кабмин Украины не утвердил нового директора и обратился в комиссию по отбору директора БЭБ Украины с предложением "повторно подать не более двух кандидатур, которые будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности".

На решение кабмина уже отреагировали в украинском в парламенте. Железняк назвал решение кабмина "стыдом". "Еще раз подчеркиваю, что это решение является абсолютно нелегитимным и будет очень дорого стоить нашей стране из-за потери остатков международного доверия", - написал он в своем Telegram-канале. Законодатель напомнил, что назначение Цивинского приветствовали послы стран G7, и выразил мнение, что кабмин принял решение "по указанию" Владимира Зеленского и его офиса.

БЭБ был создан около трех лет назад по требованию международных кредиторов Киева, в частности МВФ, как единый орган, занимающийся расследованием уголовных нарушений в сфере экономики. Заявлялось, что это должно снизить уровень коррупции и уменьшить давление на бизнес. Однако, по оценкам местных и западных аналитиков, новый орган так и не заработал в полную силу. В ведомстве уже несколько раз менялось руководство. Полное реформирование БЭБ стало одним из условий западных партнеров для получения Киевом очередного транша финансовой помощи.