"АльфаСтрахование" выплатит людям более 21 млн руб. за отмены и задержки рейсов 5-7 июля

Моментальная страховая выплата приходит на банковскую карту и производится независимо от услуг, которые пассажир получает от перевозчика в связи с задержкой рейса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Компания "АльфаСтрахование" готовится выплатить пассажирам более 21 млн рублей за отмены и задержки рейсов в ряде российских аэропортов 5-7 июля, клиенты компании уже получили 10 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.

"АльфаСтрахование" самостоятельно фиксирует случаи отмен и задержек перелетов и информирует о них клиентов, которые оформили страховой полис при приобретении билетов. Компания прогнозирует страховые выплаты на сумму более 21 млн руб. пассажирам, которые пострадали от отмен и задержек авиарейсов 5-7 июля. За счет работы уникальной системы моментальных выплат пассажиры из числа клиентов компании уже получили более 10 млн руб. компенсаций", - сообщил страховщик.

Отмечается, что моментальная страховая выплата приходит на банковскую карту и производится независимо от услуг, которые пассажир получает от перевозчика в связи с задержкой рейса.

По данным "АльфаСтрахование", рекордным по количеству произведенных выплат стал май этого года - только за 6-10 мая из-за задержек в аэропортах Москвы компания выплатила более 30 млн рублей. По словам директора департамента страхования пассажиров "АльфаСтрахование" Дмитрия Мигачева, выплаты позволяют получить добровольное страхование. Такие полисы, включающие опцию моментальных выплат, можно оформить при покупке авиабилета на сайте большинства авиакомпаний и трэвел-агентств.

По данным Росавиации, с 5 июля по настоящий момент авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов.