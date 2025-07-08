Для снабжения станций по Севморпути построят судно "Артур Чилингаров"

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков отметил, что судно будет предназначено для обеспечения завоза грузов в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно (НЭС) "Артур Чилингаров" для снабжения полярных станций по Северному морскому пути построят в ближайшие пять-шесть лет, сообщил ТАСС руководитель Росгидромета Игорь Шумаков после торжественной церемонии проводов в рейс НЭС "Михаил Сомов". "Артур Чилингаров" станет заменой "Сомову", который находится в эксплуатации уже 50 лет.

"Планируется замена, есть уже проект нового судна, судно будет называться "Артур Чилингаров", есть на этот счет распоряжение председателя правительства [РФ] о проработке вопроса о строительстве нового судна, сейчас работаем с судостроителями и работаем с министерством финансов, - сказал Шумаков. - И надеюсь, что сможем в ближайшие пять-шесть лет ввести его в строй".

Как отметил собеседник агентства, судно будет предназначено для обеспечения завоза грузов в Арктике. Постройка судна займет около пяти лет. "В этом году, наверно, не начнем, наверно, это будет следующий год, но тем не менее будем стараться как можно быстрее его построить", - добавил он.

"Михаил Сомов" был построен в 1975 году, по обеспечению станций на Северном морскому пути судно работает с 2000 года.