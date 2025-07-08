В Башкирии дан старт строительству первого в РФ производства суперабсорбирующих полимеров

Продукция используется в изготовлении средств личной гигиены, таких как подгузники, и медицинских изделий

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Старт первого в России комплекса по производству суперабсорбирующих полимеров дан в Башкирии, проект стоимостью 20 млрд рублей реализует ООО "Газпром нефтехим Салават". Торжественная церемония состоялась на выставке "Иннопром-2025", сообщила пресс-служба главы республики.

"Проект стоимостью 20 млрд рублей реализует ООО "Газпром нефтехим Салават". Запуск нового технологического комплекса намечен на 2028 год. Это позволит инвестору занять свободную рыночную нишу и стать единственным производителем такой продукции на территории СНГ и Восточной Европы. Мощность нового производства - 45 тыс. тонн полимеров в год", - указано в сообщении.

Продукция используется в изготовлении средств личной гигиены, таких как подгузники, и медицинских изделий. Проект стал возможным благодаря вводу в эксплуатацию на площадке предприятия в 2017 году комплекса по производству акриловой кислоты. Таким образом компания создала современную производственную цепочку.

"Новое производство позволит довести переработку углеводородов до одного из конечных продуктов производственной цепочки - суперабсорбирующих полимеров (САП). Проект строительства производства САП включен правительством Российской Федерации в "Перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, которые оказывают существенное влияние на развитие смежных отраслей экономики", - отметили в пресс-службе ООО "Газпром нефтехим Салават".

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.