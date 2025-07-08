Греческая компания DEPA достигла внесудебного соглашения по спору с "Газпромом"

В заявлении компании отмечается, что удалось разрешить разногласия, возникшие между двумя сторонами, путем консенсуса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Греческая газовая компания DEPA Commercial достигла внесудебного соглашения по спору с "Газпромом" по контрактным ценам на газ и оговорке take-or-pay ("бери или плати"). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление греческой компании.

"DEPA Commercial достигла внесудебного соглашения с "Газпром экспортом", разрешив разногласия, возникшие между двумя сторонами, путем консенсуса", - говорится в заявлении компании, которое приводит агентство. В нем говорится, что "Газпром" представил компромиссное предложение DEPA после того, как последняя обратилась в арбитраж. В соответствии с соглашением были решены все вопросы, касающиеся объемов поставок газа в предыдущие годы, а DEPA обеспечила конкурентоспособные цены на поставку газа на 2025 и 2026 годы.

В марте 2024 года DEPA Commercial решила направить спор с "Газпромом" в международный арбитраж. Разногласия между двумя компаниями возникли из-за отпускных цен на российский газ, а также активированного россиянами пункта о минимальных количествах, которые была обязана выбрать греческая компания, но этого не сделала.

В январе 2022 года DEPA подписала контракт с "Газпромом" на поставку 2 млрд кубометров газа в год до 2026 года по цене, на 80% привязанной к котировкам на хабе TTF, а на оставшиеся 20% - к ценам на нефть. Однако после резкого роста цен на газ в 2022 году DEPA не смогла найти покупателей на весь свой газ, и в конечном итоге не смогла принять поставки от "Газпрома" в минимальных годовых объемах.

При этом DEPA утверждала, что "Газпром" якобы не выполнил условие контракта на поставку газа греческой компании по цене, конкурентоспособной по сравнению с любым альтернативным топливом, а также с другим конкурентом государственной газовой компании. Российская сторона требовала от DEPA компенсацию в размере порядка 400 млн евро за нарушение условия обязательного получения минимальных объемов природного газа от "Газпрома".