Григоренко: новые поправки сделают неэффективной кражу через мобильные платежи

Поправки предусматривают, что при получении постановления об аресте авансовых платежей за услуги связи операторы должны прекратить операции по возврату этих средств

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кража денег у россиян мошенниками через мобильные платежи потеряет эффективность после вступления в силу поправок, устраняющих пробел в регулировании авансовых счетов абонентов операторов связи, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает операторов приостанавливать оказание услуг связи в случаях, когда после ареста средств на лицевом счете абонента остается недостаточная для оплаты таких услуг сумма.

"После вступления закона в силу схема кражи денег через мобильные платежи станет неэффективной. Если злоумышленник похитит деньги и попытается перевести их на подконтрольный номер, полиция по заявлению потерпевшего мгновенно заблокирует счет. Все украденные средства перейдут в статус "арестовано", а на номере не останется свободных денег даже для оплаты самого дешевого тарифа", - пояснили в аппарате.

Мошенники не смогут далее воспользоваться украденными средствами, поскольку оператор связи будет обязан отключить sim-карту за неуплату, и покупка кодов, получение подтверждений через СМС или перевод баланса будут заблокированы. "Деньги будут видны следствию и злоумышленник не сможет их заполучить", - заверили там.

Поправки предусматривают, что при получении постановления об аресте авансовых платежей за услуги связи операторы должны прекратить операции по возврату этих средств. Аналогичные действия они должны будут совершить в случае получения постановления о приостановке операций с авансовыми платежами за услуги связи. Возврат средств также нужно будет приостановить, если сумма на счету абонента будет меньше той, что указана в постановлении.