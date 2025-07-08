ВШЭ: монополизация зерновой торговли требует от БРИКС координации политики

По мнению эксперта Алексея Иванова, перед мировым сообществом и антимонопольными органами разных стран строит задача зафиксировать и понять власть, которой обладают поставщики зерна в контексте организации цепочки создания стоимости

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Тенденция к монополизации зерновой торговли, существующая сегодня на мировом рынке, требует от стран БРИКС сотрудничества в сфере антимонопольной политики и антимонопольного законодательства. Об этом заявил на 9-й Конференции ООН по конкуренции и защите прав потребителей в Женеве директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Высшей школы экономики Алексей Иванов, сообщили в Центре БРИКС НИУ ВШЭ.

"К глобальным компаниям из сектора продовольствия должно быть такое же внимание со стороны антимонопольных органов, как к цифровым гигантам. <…> Роль антимонопольной политики сегодня выходит за рамки простой поддержки конкуренции - она должна поддерживать эффективное функционирование рынков, которые обеспечивают продовольственную безопасность", - подчеркнул Иванов.

Как объяснил эксперт, исторически продовольственная безопасность была ответственностью государств, но с появлением рынков и частных игроков последние взяли на себя значительную часть этой ответственности. При этом объем торговли зерном вырос в разы из-за роста населения, и рынки стали важнейшим элементом в обеспечении продовольственной безопасности: население Земли увеличилось примерно в два раза за последние 60 лет, за это же время глобальный оборот зерна увеличился примерно в шесть раз.

"Недавно произошло очень показательное событие - слияние двух крупных зерновых трейдеров, Bunge и Viterra. Это слияние было одобрено буквально на прошлой неделе 31 антимонопольным органом по всему миру. При этом не было предложено никаких мер, направленных на ограничение влияния этих компаний на глобальную цепочку создания стоимости - на ту власть, которая имеет огромное влияние на глобальный рынок и организацию зерновой торговли", - рассказал Иванов.

Он отметил, что некоторые регуляторы высказали опасения, например, по вопросу переноса цен с глобального на национальные рынки, однако никаких обязательств по устранению этих проблем не было установлено.

Зафиксировать и понять

Сегодня, по мнению эксперта, перед мировым сообществом и антимонопольными органами разных стран строит задача зафиксировать и понять власть, которой обладают поставщики зерна в контексте организации цепочки создания стоимости. Эта власть, как считает Иванов, во многом напоминает власть организаторов цифровых экосистем и цифровых гигантов, которые уже подверглись внимательному анализу антимонопольных органов по всему миру.

Попытки более четкого понимания и анализа такой власти приняты в исследовании по цепочкам создания стоимости в глобальной зерновой торговле, которое эксперты Центра БРИКС НИУ ВШЭ подготовили совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и которое будет представлено в сентябре этого года на Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в Кейптауне, рассказал эксперт.

В недавно опубликованной Декларации БРИКС, принятой на саммите в Рио-де-Жанейро на этой неделе, лидеры стран БРИКС подчеркнули роль своих стран в обеспечении продовольственной безопасности. Они также отметили проблемы с прозрачностью работы рынка, его устойчивостью и инклюзивностью. Внимание неоднократно обращалось на то, что операции с цепочками создания стоимости не происходят в изоляции, в национальных разрозненных контекстах - это часть большой картины глобальных цепочек создания стоимости.

В заключение Иванов отметил, что существует большой запрос на более тесное сотрудничество стран БРИКС в сфере антимонопольного законодательства и политики. Лидеры БРИКС призвали создать совместную сеть взаимодействия для контроля за властью зерновых трейдеров, и в ближайшее время должен быть запущен масштабный совместный анализ сектора торговли зерном, отметил эксперт ВШЭ.