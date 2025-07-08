Пушилин: Ростов и Кубань помогут ДНР в развитии промышленного туризма

В ходе совещания по развитию воссоединенных регионов, которое прошло 30 июня, президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году довести уровень жизни населения республики до среднероссийского

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Ростовская область и Краснодарский край помогут Донецкой Народной Республике в развитии промышленного туризма. Соответствующие соглашения заключены на выставке "Иннопром-2025", сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"На Международной промышленной выставке "Иннопром-2025" подписали соглашения с Ростовской областью и Краснодарским краем по развитию промышленного туризма. Представили в Екатеринбурге свой растущий промышленный потенциал. Планируем также перенять передовой опыт в развитии индустриальных парков у других регионов, в первую очередь у принимающей "Иннопром" Свердловской области", - сообщил Пушилин.

Он напомнил, что в ходе совещания по развитию воссоединенных регионов, которое прошло 30 июня, президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году довести уровень жизни населения республики до среднероссийского. "Подходим к ее решению комплексно, развиваем все сферы экономики: от традиционных добывающей и металлургической - до туристско-рекреационной. Благоустраиваем общественные пространства, создаем жителям условия не только для труда, но и досуга", - отметил Пушилин.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой является "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса проведут встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.