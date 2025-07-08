Власти ДНР надеются, что проект аэропорта Донецка будет готов в 2027 году

Работы начнутся в 2026 году

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Власти ДНР рассчитывают, что проектные работы по строительству аэропорта в Донецке начнутся в 2026 году и закончатся в 2027 году, сообщил журналистам врио премьер-министра республики Андрей Чертков.

"Мы на Донецк заходим полностью, то есть не будет районов, которые мы не охватим (по восстановлению - прим. ТАСС). Есть район, допустим, аэропорта. Это будет отдельная программа восстановления аэропорта. Мы все-таки надеемся, что в следующем году начнется проектирование, которое в 2027 году закончится, и мы начнем, если позволит обстановка, строить новый аэропорт в Донецке", - сказал Чертков.

Он добавил, что регион-шеф Москва определил дополнительное финансирование восстановления шахтерской столицы, которое, в частности, планируют направить на подготовку города к отопительному сезону. Власти готовят план первоочередных работ восстановления четырех районов Донецка, которые ранее были прифронтовыми. Этому вопросу было сегодня посвящено совещание регионального кабмина, муниципальных властей и коммунальных служб, которое провел Чертков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил до 11 июля подготовить план первоочередных работ по восстановлению четырех районов Донецка, которые ранее были прифронтовыми: Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского.