Stefano Ricci не собирается уходить из России

По словам гендиректора компании Никколо Риччи, доходы сократились примерно на 40%, но это связано в основном с наложенными ЕС ограничениями на экспорт продукции класса люкс

РИМ, 8 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский бренд мужской одежды и аксессуаров класса люкс Stefano Ricci продолжает работать в РФ и не намерен уходить с российского рынка. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал генеральный директор компании Никколо Риччи.

По его словам, доходы в России сократились примерно на 40%, но это связано в основном с наложенными ЕС ограничениями на экспорт продукции класса люкс. "Я ездил в Россию, помимо некоторых французских брендов, все остальные работают, и мы не закрываемся и не собираемся", - сказал собеседник агентства. При этом за счет в основном российских клиентов значительно увеличились продажи в бутике компании в Дубае.

Всего у Stefano Ricci более 80 магазинов по всему миру. Компания занимается производством мужской одежды и аксессуаров высокого ценового сегмента. Наиболее известными товарами бренда являются изделия из крокодиловой кожи.