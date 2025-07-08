Трамп: США могут уже через пару дней уведомить ЕС о ставке пошлин на его импорт

Американский лидер ответил на вопрос о том, оптимистично ли он оценивает перспективы заключения торговой сделки с Евросоюзом

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут уже через пару дней направить Европейскому союзу (ЕС) уведомление о размере таможенных пошлин на поставляемые им на американский рынок товары. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Нас, вероятно, отделяет два дня от направления им письма", - сказал глава вашингтонской администрации, комментируя вопрос о том, оптимистично ли он оценивает перспективы заключения торговой сделки с ЕС. Он имел в виду оповещение об установленной правительством США ставке импортных пошлин. К рассылке таких документов администрация США приступила в последние несколько дней.

"У нас 200 стран. Мы не можем провести встречи с [представителями] 200 стран", - подчеркнул при этом Трамп на заседании президентского кабинета в Белом доме. "Они к нам очень плохо относились до недавнего времени. Теперь они относятся к нам хорошо. Это действительно как другой мир", - добавил президент, имея в виду чиновников ЕС.

Как заявил ранее 8 июля вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль, соглашение с США по вопросу пошлин должно быть справедливым, в противном случае ЕС будет вынужден принять ответные меры.

Трамп изначально заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он планировал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. По версии Трампа, одной из первоочередных целей создания ЕС было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение пошлин в размере 50% на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля. Позже американская администрация решила передвинуть крайний срок по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.