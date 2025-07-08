Вблизи Белорусского вокзала в Москве построят жилье и объекты образования

Ожидается, что благодаря реализации проекта в столице появится почти 2 тыс. новых рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Утвержденный проект планировки территории (ППТ) грузового двора Москва-Товарная-Смоленская вблизи Белорусского вокзала предусматривает строительство жилого квартала с объектами инфраструктуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Новые объекты построят на участке площадью около 55 га. Проектом предусмотрено возведение жилых комплексов, образовательного учреждения на 1 тыс. мест и многофункционального административного комплекса. Общая площадь объектов составит 234,83 тыс. кв. м. Ожидается, что благодаря реализации данного проекта в столице появится почти 2 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, территория, где планируется строительство, ограничена Проектируемым проездом №1808, Нижней улицей, площадью Тверская Застава, улицей Грузинский Вал, Проектируемым проездом №8312, территорией жилой застройки вблизи Ходынской улицы, улицей 1905 года, территорией Ваганьковского кладбища и Краснопресненским путепроводом.

"Согласно проекту, здесь запланировано строительство подземных парковок и обустройство общественных пространств. Благодаря этому улучшится транспортная доступность, появится более привлекательная городская среда. Основная цель этого проекта - сделать город более удобным для жителей", - добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.