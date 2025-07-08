Минпромторг выступил за приоритетную поддержку выпуска смартфонов и ноутбуков

Предприятиям необходима помощь не только в плане достижения технологической конкурентоспособности, но и ценовой, считают в ведомстве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минпромторг России считает целесообразной приоритетную поддержку производства такой высокотехнологичной продукции, как смартфоны и ноутбуки, платы для электроники, вычислительной и светотехники, сообщили журналистам в министерстве.

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал Минпромторгу поручение о разработке перечня высокотехнологичной продукции, производители которой будут получать государственную поддержку. В министерстве сообщили, что проработают поручение.

"Сегменты микро- и радиоэлектроники на сегодняшний день, действительно, требуют особой проработки и государственной поддержки. Таким предприятиям сейчас необходима помощь не только в плане достижения технологической конкурентоспособности, но и ценовой", - сообщили в Минпромторге. В ведомстве отметили, что для этого необходимо обеспечить серийное массовое производство продукции.

"В настоящее время Минпромторг России считает целесообразным приоретизировать, к примеру, поддержку производства такой высокотехнологичной продукции, как смартфоны и ноутбуки, платы для электроники, вычислительной и светотехники и другие", - сообщили в пресс-службе. В частности, по радиоэлектронике поддержка должна быть направлена на выполнение мероприятий по развитию электронной и компонентной базы, добавили в министерстве.

Поручение председателя правительства будут проработаны совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, отметили в Минпромторге.

Мишустин ранее подчеркнул, что государство должно помочь российским компаниям быть конкурентоспособными в мире в своих отраслях.