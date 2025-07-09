ВЭБ.РФ: в России годовая инфляция составит 6-7% в 2025 году

Об этом главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач сообщил в кулуарах выставки "Иннопром"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ может составить 6-7% к концу 2025 года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах выставки "Иннопром" главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Инфляции к концу года, я думаю, будет 7%, может быть, даже ниже - 6,7%", - сказал он.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.