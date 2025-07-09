ВЭБ.РФ: доллар может держаться в диапазоне 85-86 рублей до конца года

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил, что "для бизнеса вернуться к 100 рублям за доллар было бы хорошо", но вряд ли это произойдет в 2025-м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач усомнился в возможности возврата курса доллара к 100 рублям, более вероятно, что курс доллара до конца 2025 года будет составлять около 85 рублей. Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге.

"Я думаю, что для экспортеров, для бизнеса [вернуться к 100 рублям за доллар] было бы хорошо, но не думаю, что в этом году это произойдет. Может быть, на следующий. А так, думаю, что он сильно не изменится - 85-86 [рублей составит курс доллара] на конец года", - сказал он.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.