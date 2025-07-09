КНР добавила восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля

В перечень попали компании, который занимаются авиастроением, производством БПЛА, кораблестроением и высокотехнологическими разработками

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР добавило восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В перечень добавлены Aerospace Industrial Development, GEOSAT Aerospace & Technology, National Chung-Shan Institute of Science & Technology, JC Technology, CSBC Corporation, Jong Shyn Shipbuilding, Lungteh Shipbuilding и Gong Wei. Они занимаются авиастроением, производством БПЛА, кораблестроением и высокотехнологическими разработками.

Министерство запрещает экспорт товаров двойного назначения попавшим в список организациям. Поставки должны быть немедленно прекращены. Запрет вступает в силу с момента публикации распоряжения.

Меры Минкоммерции объявлены в день начала ежегодных маневров "Ханьгуан", которые пройдут на Тайване с 9 по 18 июля.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.