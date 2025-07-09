На Дальнем Востоке число продаж автомобилей сократилось на 19%

Заметнее всего сократился объем продаж на рынке новых машин, отметил аналитик всероссийского автомобильного портала "Дром" Сергей Лагурев

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Количество сделок по приобретению автомобилей на Дальнем Востоке за первые шесть месяцев 2025 года сократилось на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Аналитик всероссийского автомобильного портала "Дром" Сергей Лагурев сообщил ТАСС, что при увеличении числа объявлений о продаже транспорта на 35%, граждане стали рассматривать к покупке более дешевые варианты или вообще отказываются от покупки автомобиля.

"Экономическая ситуация, утильсбор и высокие ставки по кредитам лишили возможности взять автокредит на новое или дорогое авто - все эти факторы оказывают влияние на авторынок. Одновременно мы видим рост предложения в основном за счет автомобилей с пробегом. Люди, желающие продать свой автомобиль сейчас вынуждены снижать стоимость, особенно летом, когда продажи традиционно снижаются", - отметил Лагурев, добавив, что дальневосточники за первое полугодие 2025 года приобрели на 19% меньше автомобилей, чем за аналогичный период 2024 года.

Стоимость купленных в этом году авто упала всего на 0,5% - до 1 млн рублей. При этом рост полугодового объема предложения за год составил 35%. Так, с начала года на площадке "Дрома" на Дальнем Востоке на продажу было выставлено более 850 тыс. новых и подержанных автомобилей. В основном рост предложения произошел за счет машин с пробегом. Средняя цена выставляемых на продажу автомобилей составляет 1,5 млн рублей - с начала года она снизилась на 8%.

Заметнее всего сократился объем продаж на рынке новых машин - на 20%. Их средняя стоимость упала на 10% - до 4,2 млн рублей. В свою очередь на рынке автомобилей с пробегом падение продаж составило 14%, при среднем повышении цены на 4% - до 979 тыс. рублей.

Самыми популярными на Дальнем Востоке остаются автомобили Toyota Corolla, продажи сократились на 19% при росте средней цены на 4% - до 433 тыс. рублей. На втором месте Honda Fit, продажи которой тоже упали на 19% при падении стоимости на 3% - до 743 тыс. рублей. Третью строчку занимает Toyota Mark II, продажи которого сократились на 14% при росте средней стоимости на 8% - до 606 тыс. рублей. На четвертом месте Toyota Corolla Fielder, количество сделок с этой моделью упало на 20% при снижении стоимости на 4% - до 908 тыс. рублей, в пятерку вошел Toyota Prius - при сокращении продаж на 26%, его средняя стоимость упала на 5%, до 1 млн рублей.

Из новых автомобилей на площадке "Дрома" жители Дальнего Востока чаще выбирают авто китайского производства: Haval Jolion, Haval Dargo, OMODA C5, Chery Tiggo 7 Pro Max и Jaecoo J7. Их средняя цена за год снизилась на 4-10%, исключение составляет Haval Jolion (+1,2%).

Рост числа предложений

Объем рынка автомобилей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) вырос на 39% за счет увеличения числа предложений о продаже подержанных авто. Количество предложений к покупке новых автомобилей сократилось на 36% с начала года, а стоимость упала на 6% - до 4,5 млн рублей. Число предложений о вторичной продаже на рынке Дальнего Востока растут на транспорт из всех стран, быстрее всех растет количество объявлений с предложениями к покупке китайских моделей - 50% к январю. При этом их средняя стоимость сократилась на 7% - до 2,5 млн рублей.

Японских автомобилей с пробегом на рынке стало на 40% больше с начала года. Их предлагают по цене на 5% дешевле, чем в январе, - 1,3 млн рублей. Число объявлений о продаже немецких авто с пробегом выросло на 39%, а средняя стоимость упала на 7% - до 2,9 млн рублей. Объявлений о продаже корейских подержанных машин на рынке стало на 34% больше, и их средняя цена упала на 2% к январю - 1,6 млн рублей.

Количество объявлений отечественных автомобилей с пробегом выросло на 30%. Средняя стоимость упала на 5% - до 514 тыс. рублей. Модели европейских и американских автомобилей также показали рост предложения - на 25% с начала года. Их средняя стоимость упала на 3% - до 2 млн рублей.

Ситуация в стране

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом растет с начала года по всей России. В июне рост достиг 22% к январю, при снижении средней стоимости авто на 11% - до 1,6 млн рублей. Объем рынка автомобилей вырос за счет роста предложения о продаже подержанных авто на 15%. Количество объявлений о новых автомобилях сократилось на 21% с начала года, а стоимость осталась на уровне января - 3,7 млн рублей.

Дальнем Востоке стал лидером по росту числа предложений о продаже - рынок вырос на 39%. На Юге количество объявлений выросло на 23%, в Сибири - на 23%, на Урале - на 19%. Меньше всего выросло число предложений в Центральном федеральном округе (+16%), на Северо-Западе (+15%) и в Приволжье (+11).