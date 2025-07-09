Объем экспорта сахалинской продукции в КНР в 2025 году может составить $8 млрд

В основном в Китай поставляется СПГ, на который приходится до 78%, морепродукты (15%) и уголь (7%)

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Показатели экспорта продукции сахалинских предприятий в Китай по итогам года могут составить до $8 млрд. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области.

Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года сообщил, что рейтинг продуктивности взаимодействия российских регионов с КНР возглавили пять регионов - это Амурская область, Приморский край, Еврейская автономная область, Тульская область и Нижегородская область. По информации министерства региона, Сахалин в 2024 году занял 12-е место в Дальневосточном федеральном округе после Приморья и Хабаровского края и 35-е среди регионов РФ. В основном в Китай поставляется СПГ, на который приходится до 78%, морепродукты (15%) и уголь (7%). По итогам 2024 года экспорт в Китай составил 24,7% от всего экспорта региона, импорт - 22,3%. Товарооборот с Китаем вырос на 6%.

"Прогноз на 2025 год: базовый сценарий - это $7,1-7,3 млрд, оптимистичный при реализации новых проектов - до $8 млрд", - проинформировали в министерстве.

За январь - июнь 2025 года общий оборот составил $3,4 млрд, что на 18% больше показателей за тот же период 2024 года, экспорт - $2,1 млрд, преимущественно поставлялось сырье. Импорт составил $1,3 млрд - это машины, оборудование, потребительские товары.

Заместитель министра экономического развития Сахалинской области Алексей Бутуханов сообщал ТАСС на площадке Харбинской ярмарки в мае, что подписаны контракты на поставку печенья, мармелада, кваса, пива, рыбных консервов из горбуши. Он отмечал тогда, что на Сахалине экономика традиционно была ориентирована на рынок Японии и Республики Корея. Китайский бизнес для региона пока мало знаком, но интерес к нему начинает нарастать. Предприниматели из КНР активнее обращают внимание на сырьевые ресурсы острова - нефть, газ, уголь, рыбу. Сейчас в Китай поставляется среди прочего порошок из ламинарии, кукумария, трубач, гребешок и другое.