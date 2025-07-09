Почти каждый третий опрошенный инвестирующий теряет деньги на советах блогеров

В результатах опроса финансового портала "Выберу.ру" и УК "Ингосстрах - инвестиции" также сказано, что блогеры в качестве основного источника информации набрали 15%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Почти каждый третий (28%) инвестирующий россиянин терял деньги, послушав советы блогеров. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного финансовым порталом "Выберу.ру" и УК "Ингосстрах - инвестиции" (есть в распоряжении ТАСС).

Также, в результатах опроса отмечается, что советы и рекомендации друзей и знакомых (24%) остаются значимым каналом, помогающим инвестору сделать выбор в пользу того или иного финансового инструмента. При этом блогеры в качестве основного источника информации набрали 15%. 36% покупали курсы по финансам и инвестициям, из них больше половины (61%) остались довольны обучением, но у 39% есть претензии к их качеству.

По мнению 47% респондентов, у платных финансовых курсов есть бесплатные альтернативы. Плохое соотношение цена/качество таких образовательных программ отмечают 37% респондентов. 17% говорят о низком качестве обучения или высказывают сомнения в квалификации экспертов, а 11% выделяют плохую обратную связь от организаторов. Плагиат других курсов обнаруживали 1% обучающихся.

86% респондентов в той или иной степени выступают "за" ужесточение законодательства в части образовательной деятельности блогеров. Лишь 14% утверждают, что власти не должны вмешиваться в их деятельность.

Финансовый портал "Выберу.ру" и УК "Ингосстрах - инвестиции" опросили более 3 тыс. респондентов.